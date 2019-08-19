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РИА Новости

В ФНПР поддержали идею о физкульт-брейках на работе

10:42 19.08.2019
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© Fotolia / Les CunliffeСтрелки часов
Стрелки часов
© Fotolia / Les Cunliffe
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Идея о физкульт-брейках на работе очень хорошая, она уже была реализована в СССР, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предлагает работодателям не реже одного раза в день устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс.
Работник финансовой сферы
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"Очень хорошая идея. Она была в свое время реализована в виде производственной гимнастики еще в Советском Союзе. И в принципе, с точки зрения рекомендаций врачей, это крайне полезная вещь", - сказал Шершуков.
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Федерация независимых профсоюзов РоссииМинистерство здравоохранения РФОбщество
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