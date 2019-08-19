В ФНПР поддержали идею о физкульт-брейках на работе

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Идея о физкульт-брейках на работе очень хорошая, она уже была реализована в СССР, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предлагает работодателям не реже одного раза в день устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс.
"Очень хорошая идея. Она была в свое время реализована в виде производственной гимнастики еще в Советском Союзе. И в принципе, с точки зрения рекомендаций врачей, это крайне полезная вещь", - сказал Шершуков.