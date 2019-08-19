Медики выписали из больницы четверых пострадавших в ДТП в Тульской области

БРЯНСК, 19 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Тульской области выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"К настоящему времени четверых пострадавших уже выписали", - сообщил собеседник агентства.
Автобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем KIA в субботу на автодороге "Лапотково-Ефремов" в Тепло-Огаревском районе Тульской области, в результате чего один человек погиб и 11, в том числе ребенок, пострадали. По предварительным данным полиции, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу.
Полиция проводит проверку по данному факту.