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РИА Новости

Медики выписали из больницы четверых пострадавших в ДТП в Тульской области

10:38 19.08.2019
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© ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте ДТП в Тульской области
На месте ДТП в Тульской области
© ГУ МЧС России по Тульской области
На месте ДТП в Тульской области. Архивное фото
БРЯНСК, 19 авг – РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Тульской области выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"К настоящему времени четверых пострадавших уже выписали", - сообщил собеседник агентства.
Автобус, следовавший из Тулы в Липецк, столкнулся с автомобилем KIA в субботу на автодороге "Лапотково-Ефремов" в Тепло-Огаревском районе Тульской области, в результате чего один человек погиб и 11, в том числе ребенок, пострадали. По предварительным данным полиции, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля на встречную полосу.
Полиция проводит проверку по данному факту.
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