Бывший вице-президент "Открытия" Янпольский вернет банку премию

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Бывший вице-президент "Открытия" Максим Янпольский по условиям мирового соглашения вернет банку незаконно выплаченную ему премию до августа 2020 года, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 августа утвердил мировое соглашение в деле по иску "Открытия", требовавшего признать незаконной выплату премии в размере 55 миллионов рублей. Однако условия мирового соглашения известны не были. В постановлении говорится, что Янпольский обязался вернуть 47,85 миллиона рублей - сумму бонуса за вычетом удержанного с него НДФЛ. Половину суммы бывший топ-менеджер должен перечислить в течение 20 дней с момента утверждения мировой, вторую - двумя равными частями в феврале и августе будущего года.

Арбитражный суд Москвы в апреле признал выплату премии Янпольскому незаконной и обязал бывшего топ-менеджера вернуть деньги банку. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и в связи с утверждением мировой прекратил производство по делу.

Всего банк "Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим руководящим работникам с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации, в общем размере более 400 миллионов рублей. Арбитраж Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, еще одно дело закончилось мировым соглашением, по которому экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей.

В настоящее время апелляционным судом отменены решения, вынесенные ранее в пользу члена правления Елены Будник, бывшего старшего вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому. Остальные апелляции пока не рассмотрены.