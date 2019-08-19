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РИА Новости

В Афганистане не менее 16 человек пострадали при взрывах, сообщили СМИ

10:29 19.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.
"16 мирных жителей были ранены в (результате - ред.) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции - ред.) Нангархар в день независимости", - говорится в сообщении агентства.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
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