В Афганистане не менее 16 человек пострадали при взрывах, сообщили СМИ

"16 мирных жителей были ранены в (результате - ред.) многочисленных взрывов в городе Джелалабад (провинции - ред.) Нангархар в день независимости", - говорится в сообщении агентства.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.