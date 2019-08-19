Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Новосибирском

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Медики не опасаются за жизни восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом под Новосибирском, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Ранее ГО и ЧС по области сообщило, что в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали. В региональном управлении МВД рассказали, что микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района и слетел в кювет.

"Три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, пять человек - в хирургии. Медики не опасаются за их жизни", - сказал представитель минздрава.

В Единой диспетчерской службе Карасукского района РИА Новости сообщили, что погибшая была гражданкой Армении, среди выживших – граждане Киргизии и Узбекистана.