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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Новосибирском

10:26 19.08.2019
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© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Карасукском районе Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Медики не опасаются за жизни восьми пострадавших в аварии с микроавтобусом под Новосибирском, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Ранее ГО и ЧС по области сообщило, что в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали. В региональном управлении МВД рассказали, что микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района и слетел в кювет.
"Три человека находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, пять человек - в хирургии. Медики не опасаются за их жизни", - сказал представитель минздрава.
В Единой диспетчерской службе Карасукского района РИА Новости сообщили, что погибшая была гражданкой Армении, среди выживших – граждане Киргизии и Узбекистана.
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
Вчера, 09:07РИА Новости
Спецэкспертиза выявит причину ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
В настоящее время по данному факту полиция проводит доследственную проверку, в рамках которой назначено проведение автотехнической экспертизы. Это позволит установить причину аварии. В полиции уточнили, что водитель микроавтобуса был трезв.
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НовосибирскПроисшествия
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