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РИА Новости

ЦОДД дал советы водителям в Москве в связи с закрытием красной ветки метро

10:25 19.08.2019
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© "Мосинжпроект"Строительство станции метро БКЛ
Строительство станции метро БКЛ
© "Мосинжпроект"
Строительство станции метро БКЛ
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москвичам следует избегать поездок на автомобиле в районах, близких к закрытым станциям Сокольнической линии метро, и пользоваться городским транспортом, ограничения будут действовать в четырех округах столицы, в том числе на съездах на МКАД, на Киевском шоссе и Ленинском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщала о том, что с 18 по 24 августа будет приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". На время закрытия метро между станциями будет работать более 180 бесплатных компенсационных автобусов "КМ".
В пресс-службе ЦОДД отметили, что в связи с закрытием станций метро в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
"Вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемого проезда 905 и 907, и автородороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будут работать выделенные полосы с обособленными участками",- сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что проезд по "выделенкам" будет разрешен только для наземного городского транспорта.
Также в пресс-службе отметили, что будет много ограничений на улицах, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии метро. "На ряде улиц будет запрещено транзитное движение, будут закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов, в том числе все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область", - сообщили в пресс-службе.
"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками", - отметили в пресс-службе.
Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в различные навигационные системы.
В пресс-службе также добавили, что в зависимости от дорожной ситуации возможны дополнительные ограничения. Ограничения движения будут действовать до 25 августа, когда вновь откроется закрытый участок "красной" ветки метро.
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