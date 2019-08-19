ЦОДД дал советы водителям в Москве в связи с закрытием красной ветки метро

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москвичам следует избегать поездок на автомобиле в районах, близких к закрытым станциям Сокольнической линии метро, и пользоваться городским транспортом, ограничения будут действовать в четырех округах столицы, в том числе на съездах на МКАД, на Киевском шоссе и Ленинском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщала о том, что с 18 по 24 августа будет приостановлено движение поездов на участке Сокольнической линии от станции "Проспект Вернадского" до "Коммунарки". На время закрытия метро между станциями будет работать более 180 бесплатных компенсационных автобусов "КМ".

В пресс-службе ЦОДД отметили, что в связи с закрытием станций метро в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

"Вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемого проезда 905 и 907, и автородороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будут работать выделенные полосы с обособленными участками",- сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проезд по "выделенкам" будет разрешен только для наземного городского транспорта.

Также в пресс-службе отметили, что будет много ограничений на улицах, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии метро. "На ряде улиц будет запрещено транзитное движение, будут закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов, в том числе все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область", - сообщили в пресс-службе.

"Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками", - отметили в пресс-службе.

Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в различные навигационные системы.