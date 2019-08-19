Всенощное бдение накануне праздника Преображения Господня

Верующие прикладываются к праздничной иконе во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Верующие прикладываются к праздничной иконе во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет верующих во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет верующих во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Священнослужители во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. "Освящение хлебов".
Священнослужители во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. "Освящение хлебов".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Молящиеся прихожане во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Молящиеся прихожане во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прикладывается к праздничной иконе во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прикладывается к праздничной иконе во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.