На северо-западе Москвы ограбили храм

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На северо-западе Москвы неизвестные ограбили храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Церковь находится на улице Саломеи Нерис в Северном Тушино.
По информации источника агентства, злоумышленники проникли в храм, спилив навесной замок, и похитили несколько золотых украшений и ящик для пожертвований.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в МВД.