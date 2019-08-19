На северо-западе Москвы ограбили храм

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости . На северо-западе Москвы неизвестные ограбили храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Церковь находится на улице Саломеи Нерис в Северном Тушино.

По информации источника агентства, злоумышленники проникли в храм, спилив навесной замок, и похитили несколько золотых украшений и ящик для пожертвований.