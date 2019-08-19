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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На северо-западе Москвы ограбили храм

10:24 19.08.2019 (обновлено: 12:55 19.08.2019)
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© Фото : страница Храма Покрова Пресвятой Богородицы во ВКонтактеХрам Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
© Фото : страница Храма Покрова Пресвятой Богородицы во ВКонтакте
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На северо-западе Москвы неизвестные ограбили храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Церковь находится на улице Саломеи Нерис в Северном Тушино.
По информации источника агентства, злоумышленники проникли в храм, спилив навесной замок, и похитили несколько золотых украшений и ящик для пожертвований.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в МВД.
Автомобиль полиции
8 августа, 10:23РИА Новости
На западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 миллиона рублей
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Религия и мировоззрениерелигияМоскваПроисшествия
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