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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В Париже возобновили работы по укреплению Нотр-Дама после пожара

10:19 19.08.2019 (обновлено: 11:18 19.08.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПоддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочие в понедельник возобновили ремонтные работы по укреплению собора Парижской богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля, сообщает газета Monde.
Работы в парижском соборе были приостановлены 25 июля из-за опасности отравления строителей свинцом, сотни тонн которого расплавились во время пожара и виде частиц осели внутри и в районе здания.
Для обеспечения безопасности рабочих был разработан комплекс специальных мер: дезинфицирующие коврики, душ, одноразовая одежда и строгие правила для допуска на объект.
Возобновившиеся работы предусматривают возведение крепежных арок и временных перекрытий, а также демонтаж строительных лесов вокруг шпиля, который расплавился в результате пожара.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
7 августа, 07:35Пожар в соборе Парижской Богоматери
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Реставрация собора начнется не ранее первой половины 2020 года - после завершения комплекса профилактических мер, препятствующих его дальнейшему разрушению.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериТуризмтуристыНовости - ТуризмЭммануэль МакронПариж
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