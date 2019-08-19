В Париже возобновили работы по укреплению Нотр-Дама после пожара

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рабочие в понедельник возобновили ремонтные работы по укреплению собора Парижской богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля, сообщает газета Рабочие в понедельник возобновили ремонтные работы по укреплению собора Парижской богоматери, пострадавшего от пожара 15 апреля, сообщает газета Monde

Работы в парижском соборе были приостановлены 25 июля из-за опасности отравления строителей свинцом, сотни тонн которого расплавились во время пожара и виде частиц осели внутри и в районе здания.

Для обеспечения безопасности рабочих был разработан комплекс специальных мер: дезинфицирующие коврики, душ, одноразовая одежда и строгие правила для допуска на объект.

Возобновившиеся работы предусматривают возведение крепежных арок и временных перекрытий, а также демонтаж строительных лесов вокруг шпиля, который расплавился в результате пожара.

Реставрация собора начнется не ранее первой половины 2020 года - после завершения комплекса профилактических мер, препятствующих его дальнейшему разрушению.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.