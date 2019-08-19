Хабаровские спасатели сняли с крыши дачницу, дом которой окружил Амур

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли пожилую дачницу, которая вовремя не покинула подтапливаемый участок на островах под Хабаровском и несколько дней с кошкой и собакой сидела на крыше дома, окруженного водой, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска достиг 596 сантиметров. Подтоплено около 1,7 тысячи дач на островах. Спасатели с конца июля предупреждали дачников о наводнении и рекомендовали собрать урожай и покинуть зону паводка. Но некоторые дачники отказываются покидать свои дома.

Как сообщает МЧС, группы спасателей ежедневно патрулируют территории на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Они осматривают берег, общаются с людьми, которые остались на участках. Во время одного из таких объездов сотрудники МЧС России встретили на берегу мужчину, который сообщил о соседке, с которой несколько дней не было связи, а дорога к даче уже затоплена.

"Спасатели на катере отправились на поиски пенсионерки. Как оказалось, помощь пришла как нельзя вовремя. Женщина 1958 года рождения уже не один день сидела в водном плену на крыше второго этажа. Телефона у женщины не было, сообщить о себе она не могла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дом пенсионерки располагался на территории, которую нельзя увидеть с берега, пойти близко к ее дому на лодке тоже было невозможно.

"Женщине пришлось преодолеть в сопровождении спасателей путь по воде до катера, затем пенсионерку и ее домашних питомцев доставили в микрорайон "Красная речка", где живет её племянница", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, вместе с пенсионеркой на крыше от паводка спасались кошка и собака.