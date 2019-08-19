Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T10:18Z
https://ria.ru/20190819/1557627142.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155758/99/1557589947_0:0:865:486_1036x0_80_0_0_98a49c5c89890200dd49e8d6eba270e2.jpg
РИА Новости

Хабаровские спасатели сняли с крыши дачницу, дом которой окружил Амур

10:18 19.08.2019
556
© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли пожилую дачницу, которая вовремя не покинула подтапливаемый участок на островах под Хабаровском и несколько дней с кошкой и собакой сидела на крыше дома, окруженного водой, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска достиг 596 сантиметров. Подтоплено около 1,7 тысячи дач на островах. Спасатели с конца июля предупреждали дачников о наводнении и рекомендовали собрать урожай и покинуть зону паводка. Но некоторые дачники отказываются покидать свои дома.
Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске
Вчера, 07:59РИА Новости
Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
Как сообщает МЧС, группы спасателей ежедневно патрулируют территории на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. Они осматривают берег, общаются с людьми, которые остались на участках. Во время одного из таких объездов сотрудники МЧС России встретили на берегу мужчину, который сообщил о соседке, с которой несколько дней не было связи, а дорога к даче уже затоплена.
"Спасатели на катере отправились на поиски пенсионерки. Как оказалось, помощь пришла как нельзя вовремя. Женщина 1958 года рождения уже не один день сидела в водном плену на крыше второго этажа. Телефона у женщины не было, сообщить о себе она не могла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дом пенсионерки располагался на территории, которую нельзя увидеть с берега, пойти близко к ее дому на лодке тоже было невозможно.
"Женщине пришлось преодолеть в сопровождении спасателей путь по воде до катера, затем пенсионерку и ее домашних питомцев доставили в микрорайон "Красная речка", где живет её племянница", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МЧС, вместе с пенсионеркой на крыше от паводка спасались кошка и собака.
По информации регионального главка, за время паводка спасатели эвакуировали в затопленных дач уже около 10 человек.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Вчера, 05:33РИА Новости
Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло почти вдвое
110000
Обсудить 0
МЧСХабаровскРоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Подъем уровня Амура у Хабаровска продолжится до 25-26 августа
РИА
Новости
Полиция
В Москве мошенница украла у пенсионерки почти 600 тысяч рублей
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Паводок в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие сутки
Лента
новостей
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье развернули три пункта длительного проживания для пострадавших
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
На северо-западе Москвы ограбили храм
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
Обстановка на реках в подтопленном Приморье стабилизируется
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Города России. Краснодар
Названы самые тихие и шумные города в России
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Граффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе Новая Трехгорка
В Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Урок в школе
Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
Лента новостейМолния