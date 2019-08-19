Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай

ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Японию и Китай, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Он (Зариф – ред.) отправится в Китай, а также Японию", - сказал он во время брифинга, отметив, что повестка будет включать вопросы двустороннего сотрудничества и другие насущные проблемы.
По его словам, у Зарифа к концу августа запланированы поездки в страны Азии.
Таким образом представитель ведомства подтвердил сообщения японских СМИ о готовящемся визите иранского министра в Японию. Так, телеканал NHK сообщал, что Зариф готовится посетить Японию к концу августа, несмотря на растущее противостояние Тегерана и Вашингтона. По его данным, к визиту в Японию идут последние приготовления.