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РИА Новости

Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай

10:14 19.08.2019 (обновлено: 10:19 19.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Японию и Китай, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Он (Зариф – ред.) отправится в Китай, а также Японию", - сказал он во время брифинга, отметив, что повестка будет включать вопросы двустороннего сотрудничества и другие насущные проблемы.
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
18 августа, 15:00РИА Новости
В МИД Ирана назвали причину отмены встречи эмира Кувейта с Зарифом
По его словам, у Зарифа к концу августа запланированы поездки в страны Азии.
Таким образом представитель ведомства подтвердил сообщения японских СМИ о готовящемся визите иранского министра в Японию. Так, телеканал NHK сообщал, что Зариф готовится посетить Японию к концу августа, несмотря на растущее противостояние Тегерана и Вашингтона. По его данным, к визиту в Японию идут последние приготовления.
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаКитайЯпонияИранВ мире
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