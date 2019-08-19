Главный приз фестиваля "Короче" получил фильм "Подводник"

Фестиваль короткометражного кино "Короче". День второй

КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Лучшим фильмом на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде стала лента "Подводник" режиссера Александра Назарова, передает корреспондент РИА Новости.

"Это была сильная программа, но победитель всегда только один - фильм "Подводник", - сказал председатель жюри, продюсер Игорь Толстунов.

Назаров поблагодарил своего наставника, режиссера Николая Лебедева и поздравил своего отца с Днем авиации.

Лучшим режиссером жюри признало Никиту Власова за фильм "Болванка". Лучшими сценаристами стали Екатерина Михайлова и Андрей Булатов ("Ограбление по тарифу").

Спецприз жюри "За честность и талант" достался ленте "Белым по черному" Антона Мамыкина. Дипломы жюри получили также фильмы "Обмен" Аксиньи Гог и "Дичь" Ирины Ходюш.

В основном конкурсе в этом году был представлено 37 фильмов, из которых 35 – премьеры. Председателем жюри по традиции стал продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов. В этом году в состав жюри также вошли исполнительный директор фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.