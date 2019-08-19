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РИА Новости
Культура

Главный приз фестиваля "Короче" получил фильм "Подводник"

10:14 19.08.2019 (обновлено: 10:22 19.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль короткометражного кино "Короче". День второй
Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Лучшим фильмом на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде стала лента "Подводник" режиссера Александра Назарова, передает корреспондент РИА Новости.
"Это была сильная программа, но победитель всегда только один - фильм "Подводник", - сказал председатель жюри, продюсер Игорь Толстунов.
Назаров поблагодарил своего наставника, режиссера Николая Лебедева и поздравил своего отца с Днем авиации.
Лучшим режиссером жюри признало Никиту Власова за фильм "Болванка". Лучшими сценаристами стали Екатерина Михайлова и Андрей Булатов ("Ограбление по тарифу").
Спецприз жюри "За честность и талант" достался ленте "Белым по черному" Антона Мамыкина. Дипломы жюри получили также фильмы "Обмен" Аксиньи Гог и "Дичь" Ирины Ходюш.
В основном конкурсе в этом году был представлено 37 фильмов, из которых 35 – премьеры. Председателем жюри по традиции стал продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов. В этом году в состав жюри также вошли исполнительный директор фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.
Фестиваль проходил в Калининграде с 16 по 18 августа.
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