Россия за сутки зафиксировала 36 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 36 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 9, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 13, Латакия – 20, Идлиб – три. Турецкой частью представительства зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-эль-Адас провинции Дераа. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,630 тонны.