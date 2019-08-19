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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 36 нарушений перемирия в Сирии

10:13 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 36 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 9, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 36 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 13, Латакия – 20, Идлиб – три. Турецкой частью представительства зафиксировано девять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-эль-Адас провинции Дераа. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,630 тонны.
Отмечается, что в течение суток было подписано четыре соглашения о переходе территорий под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, - 2597. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 234", - говорится в сообщении.
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