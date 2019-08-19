Обстановка на реках в подтопленном Приморье стабилизируется

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Спад воды отмечается на реках в нескольких районах Приморья, подтопленных после тайфуна "Кроса", сообщает региональный главк МЧС РФ.

"На приграничной территории реки Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. Пойма освободится от затопления 20-21 августа. На территории Уссурийского городского округа на реке Раздольная и в нижнем течении реки Раковка... отмечается спад воды, который будет усиливаться в течение дня и к вечеру стабилизируется с опасных отметок до пойменных значений", - говорится в сообщении.

В Надеждинском районе интенсивный спад воды ожидается в понедельник, 20 августа уровень воды также опустится ниже опасных отметок.

На реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе максимальные уровни паводка уже прошли, наблюдается спад уровня воды,

В нижнем течении рек северных районов края максимальные уровни паводка прошли в воскресенье вечером, и сегодня в нижнем течении реки Большая Уссурка отмечается спад воды.

На реках Хасанского района, Чугуевского, Анучинского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского районов наблюдается спад воды. Реки в берегах. В ближайшие двое суток спад воды продолжится.