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РИА Новости

Обстановка на реках в подтопленном Приморье стабилизируется

10:12 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Спад воды отмечается на реках в нескольких районах Приморья, подтопленных после тайфуна "Кроса", сообщает региональный главк МЧС РФ.
"На приграничной территории реки Раздольная в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды, уровни покинули опасные и неблагоприятные отметки. Пойма освободится от затопления 20-21 августа. На территории Уссурийского городского округа на реке Раздольная и в нижнем течении реки Раковка... отмечается спад воды, который будет усиливаться в течение дня и к вечеру стабилизируется с опасных отметок до пойменных значений", - говорится в сообщении.
В Надеждинском районе интенсивный спад воды ожидается в понедельник, 20 августа уровень воды также опустится ниже опасных отметок.
На реках Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе максимальные уровни паводка уже прошли, наблюдается спад уровня воды,
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В нижнем течении рек северных районов края максимальные уровни паводка прошли в воскресенье вечером, и сегодня в нижнем течении реки Большая Уссурка отмечается спад воды.
На реках Хасанского района, Чугуевского, Анучинского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского районов наблюдается спад воды. Реки в берегах. В ближайшие двое суток спад воды продолжится.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Синоптики обещают новую волну паводка после ливней 22 августа.
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