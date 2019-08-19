Пресс-конференция старшего должностного лица России в АТЭС Валерия Сорокина

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3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Посла по особым поручениям МИД России, старшего должностного лица России в АТЭС Валерия СОРОКИНА по итогам встречи старших должностных лиц АТЭС, которая пройдет в Пуэрто-Варасе (Чили) 29–30 августа.