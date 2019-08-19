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РИА Новости

В Москве мошенница украла у пенсионерки почти 600 тысяч рублей

10:05 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Неизвестная женщина под предлогом "обмена денежных купюр" пришла к пенсионерке в центре Москвы и забрала у нее 590 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"В квартиру позвонила женщина и сообщила, что она проводит обмен денежных купюр, в связи с чем ей необходимо предоставить все имеющиеся денежные средства для обмена, пострадавшая принесла из комнаты денежные средства, начала пересчитывать, через некоторое время обнаружила, что неизвестная женщина ушла, в результате пропали денежные средства на сумму 590 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
2 июля, 06:05РИА Новости
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Как уточнили в пресс-службе, перед приходом "обменщицы" потерпевшей женщине 1932 года рождения позвонил по телефону мужчина и предупредил о приходе женщины, которая должна обменять пенсионерке деньги.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
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