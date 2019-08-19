В Москве мошенница украла у пенсионерки почти 600 тысяч рублей

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Неизвестная женщина под предлогом "обмена денежных купюр" пришла к пенсионерке в центре Москвы и забрала у нее 590 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В квартиру позвонила женщина и сообщила, что она проводит обмен денежных купюр, в связи с чем ей необходимо предоставить все имеющиеся денежные средства для обмена, пострадавшая принесла из комнаты денежные средства, начала пересчитывать, через некоторое время обнаружила, что неизвестная женщина ушла, в результате пропали денежные средства на сумму 590 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, перед приходом "обменщицы" потерпевшей женщине 1932 года рождения позвонил по телефону мужчина и предупредил о приходе женщины, которая должна обменять пенсионерке деньги.