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РИА Новости

Экс-посол Франции рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

09:59 19.08.2019 (обновлено: 14:15 19.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПAРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе предстоящей встречи обсудят широкий спектр тем: от Ирана и Сирии до ситуации на Украине и муниципальных выборов в Москве, предположил в беседе с РИА Новости бывший посол Франции в России Клод Бланшмэзон.
В понедельник российский лидер посетит Францию с однодневным визитом. Переговоры Путина и Макрона состоятся в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон.
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Бланшмэзон напомнил, что Франция и Россия являются постоянными членами СБ ООН, потому президенты часто общаются по большим международным вопросам.
"Встреча в форте Брегансон вписывается в это. Она пройдет за пять дней до саммита "Большой семерки", который состоится в Биаррице под президентством Эммануэля Макрона", — добавил он.
В первую очередь, по мнению дипломата, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Иране.
"По этой теме у России и Франции позиции сходятся. В частности, по вопросу сохранения ядерной сделки с Ираном, даже с учетом того, что, к сожалению, американцы из нее вышли. Но есть и другие аспекты — как, например, безопасность Ормузского пролива, роль Ирана в Сирии", — добавил он.
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Ситуация в Сирии, считает экс-посол, станет второй темой для обсуждения.
"Ситуация в Идлибе вызывает определенное волнение, и те и другие ищут способы установления мира, ищут возможности обеспечения устойчивой власти и воцарения мира в стране", — подчеркнул Бланшмэзон.
По его словам, также стороны обсудят Украину, выполнение Минских соглашений, а также "другие аспекты ситуации в Европе, перспективы Brexit, ситуацию с муниципальными выборами (в Москве. — Прим. ред.), развитие двусторонних отношений".
Он отметил, что отношения между Францией и Россией не так плохи.

"В экономическом плане все французские предприятия, которые были в России, там остались, Франция — важный инвестор и работодатель в России. В экономическом плане есть немало вопросов, которые должны обсуждаться", — продолжил экс-посол.

В то же время проходят встречи на уровне премьер-министров, может возобновиться диалог в формате 2+2 — главы МИД и Минобороны, заключил Бланшмэзон.
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