В Хабаровске открыли проезд по улице, которую ранее затопил дождь

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Улица Флегонтова в Хабаровске, которая в минувшую пятницу была затоплена дождем на глубину 70 сантиметров, в понедельник открыта для движения после откачки воды, сообщает мэрия.

"В Хабаровске коммунальные службы ликвидируют последствия циклона. На улице Флегонтова открыт проезд для движения автомобильного транспорта. В районе дома №113 по улице Павла Морозова управляющая компания и спасатели с помощью насосных установок откачали воду с придомовой территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске за трое суток выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли малые реки в Железнодорожном и Индустриальном районах города. В воде оказались шесть жилых домов и Дом ветеранов, расположенные по улицам Покуса и Гагарина в поселке имени Горького. Для отвода воды от поселка вырыли траншею. Сейчас из подвалов домов откачивают воду, после этого начнут просушивать дома тепловыми пушками и проведут дезинфекцию территорий. Из-за подтоплений в домах поселка отключали электроснабжение, сейчас оно восстановлено.