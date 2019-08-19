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РИА Новости

В Хабаровске открыли проезд по улице, которую ранее затопил дождь

09:56 19.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Улица Флегонтова в Хабаровске, которая в минувшую пятницу была затоплена дождем на глубину 70 сантиметров, в понедельник открыта для движения после откачки воды, сообщает мэрия.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 августа, улицу Флегонтова затопило из-за того, что ливневые коллекторы были перекрыты из-за высокого уровня Амура.
"В Хабаровске коммунальные службы ликвидируют последствия циклона. На улице Флегонтова открыт проезд для движения автомобильного транспорта. В районе дома №113 по улице Павла Морозова управляющая компания и спасатели с помощью насосных установок откачали воду с придомовой территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровске за трое суток выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли малые реки в Железнодорожном и Индустриальном районах города. В воде оказались шесть жилых домов и Дом ветеранов, расположенные по улицам Покуса и Гагарина в поселке имени Горького. Для отвода воды от поселка вырыли траншею. Сейчас из подвалов домов откачивают воду, после этого начнут просушивать дома тепловыми пушками и проведут дезинфекцию территорий. Из-за подтоплений в домах поселка отключали электроснабжение, сейчас оно восстановлено.
Сообщается, что служба благоустройства и спасатели откачивали воду из ливневых коллекторов в районе арены "Ерофей" и на дамбе в районе затона.
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
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