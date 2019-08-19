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РИА Новости

В Минске проверяют данные о минировании трех гостиниц, аэропорта и вокзала

09:55 19.08.2019
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© AFP 2019 / Viktor DrachevСотрудники милиции в Минске
Сотрудники милиции в Минске
© AFP 2019 / Viktor Drachev
Сотрудники милиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Экстренные службы проверяют информацию о минировании в Минске трех гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, которая поступила по электронной почте, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"Час назад в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц "Беларусь" и "Гарни". В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах", - говорится в сообщении.
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Позднее в ведомстве уточнили, что письма аналогично содержания поступили также на электронный адрес гостиницы "Юбилейная", аэропорта "Минск-2" и столичного железнодорожного вокзала "Центральный".
По данным МВД, на места незамедлительно выехали саперно-взрывотехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. "В настоящее время проводится обследование зданий на предмет наличия опасных веществ. Возможна эвакуация персонала и гостей гостиниц", - добавили в пресс-службе.
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