В Минске проверяют данные о минировании трех гостиниц, аэропорта и вокзала

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Экстренные службы проверяют информацию о минировании в Минске трех гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала, которая поступила по электронной почте, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Час назад в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц "Беларусь" и "Гарни". В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что письма аналогично содержания поступили также на электронный адрес гостиницы "Юбилейная", аэропорта "Минск-2" и столичного железнодорожного вокзала "Центральный".