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РИА Новости

Кадыров рассказал, чего боится больше всего

09:53 19.08.2019 (обновлено: 10:56 19.08.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о собственных страхах.

"Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь", — сказал Кадыров в интервью ютьюб-каналу On TV.

По его словам, если бы он кого-то боялся, то в свое время "не начал то, что начал его отец" Ахмат-Хаджи Кадыров, и не продолжил бы борьбу против международных террористов.
Ранее чеченский лидер заявил, что его слова в Сети нередко искажают "предатели, шайтаны и кнопочные герои".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
15 августа, 01:39РИА Новости
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