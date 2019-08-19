Кадыров рассказал, чего боится больше всего

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о собственных страхах.
"Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь", — сказал Кадыров в интервью ютьюб-каналу On TV.
По его словам, если бы он кого-то боялся, то в свое время "не начал то, что начал его отец" Ахмат-Хаджи Кадыров, и не продолжил бы борьбу против международных террористов.
Ранее чеченский лидер заявил, что его слова в Сети нередко искажают "предатели, шайтаны и кнопочные герои".
15 августа, 01:39РИА НовостиКадыров рассказал о своих врагах