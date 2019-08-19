Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T09:51Z
https://ria.ru/20190819/1557626445.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/94271/10/942711012_0:198:3000:1886_1036x0_80_0_0_a9bcbcc9083d96adac9ae1e425d663f7.jpg
РИА Новости

Власти Ульяновской области рассказали о состоянии отравившихся маслом

09:51 19.08.2019
533
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Шесть жителей Ульяновской области, отравившихся подсолнечным маслом, остаются в больницах, их состояние средней тяжести или удовлетворительное, сообщила в понедельник РИА Новости представитель минздрава региона.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Все пострадавшие остаются в больницах на лечении. Их состояние средней степени тяжести и удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что новых случаев отравления на сегодняшний день не зафиксировано.
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла
16 августа, 18:59РИА Новости
В Ульяновской области изъяли остатки масла, которым отравились жители
201411
Обсудить 0
Ульяновская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Москве мошенница украла у пенсионерки почти 600 тысяч рублей
РИА
Новости
Города России. Краснодар
Названы самые тихие и шумные города в России
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Установка мобильного лагеря отряда Центроспас МЧС РФ
В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
Лента
новостей
Приготовление пиццы с майонезом
В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Урок в школе
Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Логотип YouTube
YouTube ограничил доступ к оскорбляющему российский флаг ролику
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
Лента новостейМолния