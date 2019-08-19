Названы самые тихие и шумные города в России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россияне оценили свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания, пишет " Россияне оценили свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания, пишет " Российская газета " со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками портала domofond.ru.

Основу исследования составили результаты опроса более 90 тысяч человек в 200 городах.

Участникам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по десятибалльной шкале, где единица означает полное согласие с этим утверждением, а десятка — несогласие.

По итогам исследования эксперты рассчитали для каждого региона средний балл, отражающий степень удовлетворенности жителей.

Согласно рейтингу, самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла. В тройку лидеров также вошли Ейск (Краснодарский Край) — 7,9 балла и Михайловск (Ставропольский край) — 7,8 балла.

Семь из десяти первых позиций списка заняли города из южных регионов страны. Местные жители отмечают там изобилие зелени и растений, тихую и спокойную атмосферу, близость к морю и отсутствие высотных домов.

Самые шумные города расположены в Сибири. Первые два места в нижней части рейтинга достались Киселевке (4,3 балла) и Ленинску-Кузнецкому (5,2 балла) в Кемеровской области. Третья строчка у подмосковной Электростали — 5,3 балла.

В десятке аутсайдеров есть еще два города из Московской области — Клин и Лобня, которым жители присудили по 5,5 балла. Отмечается, что горожане недовольны большим транспортным потоком, проходящим через населенные пункты, а также близостью домов к проезжей части.