Власти Турции отстранили от должности мэров трех городов за связи с РПК

АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры городов Диярбакыр, Мардин и Ван Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены", - говорится в сообщении.

Сообщается о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с РПК.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.