Власти Турции отстранили от должности мэров трех городов за связи с РПК

АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин на юго-востоке страны, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Структуры РПК использовали для своих незаконных целей некоторых мэров, оказывающих этой террористической организации финансовую, транспортную и административную поддержку. По результатам проведенного расследования мэры городов Диярбакыр, Мардин и Ван Аднан Сельчук Мызраклы, Ахмет Тюрк и Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены", - говорится в сообщении.
Сообщается о назначении исполняющих обязанности мэров этих городов, обысках в мэриях, а также о задержании 418 человек в 29 турецких провинциях по обвинению в связях с РПК.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.