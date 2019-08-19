Депутат Госдумы призвал Украину снять продуктовую блокаду полуострова

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал снять продуктовую блокаду Крыма со стороны Украины, по его словам, фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины выражают свое недовольство из-за отсутствия торговли с Крымом.
"Фермеры Херсонщины откровенно злятся на президента (Владимира) Зеленского за недополученные сотни миллионов рублей прибыли, так как ожидали снятия продуктовой блокады в отношении Крыма. Поддержку аграриев юго-востока Украины Зеленский получил за обещания начать переговоры с Россией", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Сегодня в Херсонской и Николаевской областях сельхозпродукция отличного качества продается за копейки, и фермеры на все лады проклинают официальный Киев, который так и не разрешил им торговать с Крымом", - добавил депутат.
По его словам, аграрии украинского региона ожидали увеличения прибыли этим летом, а в итоге вынуждены практически даром продавать свою продукцию.
"Это не добавляет лояльности южноукраинского населения к президенту страны. Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты, и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", - считает депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".