Депутат Госдумы призвал Украину снять продуктовую блокаду полуострова

"Это не добавляет лояльности южноукраинского населения к президенту страны. Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму. К тому же снятие продуктовой блокады стало бы лучшим примером народной дипломатии: в Крыму любят украинские продукты, и возвращение их на крымский рынок было бы очень знаково и символично", - считает депутат.