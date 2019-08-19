Топилин: список "неженских" работ ограничивает работу в опасных условиях

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что перечень работ, где ограничивается применение труда женщин, не означает запрет на женский труд, а лишь ограничивает его применение во вредных и опасных условиях.

Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Старый" перечень вовсе не устанавливает абсолютного запрета на труд женщин. Он лишь ограничивает его применение при наличии вредных или опасных условий труда на рабочих местах", - написал министр.

По словам Топилина, работодатель может допускать женщин на работы из перечня, но "при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда и положительным заключением государственной экспертизы".

При этом он отметил, что на практике далеко не все руководители стали бы утруждать себя "созданием безопасных условий труда, годных для прекрасного пола".