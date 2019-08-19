Топилин: список "неженских" работ ограничивает работу в опасных условиях

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что перечень работ, где ограничивается применение труда женщин, не означает запрет на женский труд, а лишь ограничивает его применение во вредных и опасных условиях.
Топилин стал автором колонки на сайте ria.ru в рамках проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн". Старт проекту, написав первую колонку, дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Старый" перечень вовсе не устанавливает абсолютного запрета на труд женщин. Он лишь ограничивает его применение при наличии вредных или опасных условий труда на рабочих местах", - написал министр.
По словам Топилина, работодатель может допускать женщин на работы из перечня, но "при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда и положительным заключением государственной экспертизы".
При этом он отметил, что на практике далеко не все руководители стали бы утруждать себя "созданием безопасных условий труда, годных для прекрасного пола".
Ранее сообщалось, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Перечень содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.