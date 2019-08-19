Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T10:37Z
https://ria.ru/20190819/1557625926.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155756/69/1557566931_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_575bd75e113c36338acbfd2414a03f5c.jpg
РИА Новости

В Иране назвали условие для освобождения британского танкера

09:32 19.08.2019 (обновлено: 10:37 19.08.2019)
3141
© Mehr News Agency/Morteza AkhoondiИранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
© Mehr News Agency/Morteza Akhoondi
ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Для освобождения британского танкера Stena Impero, задержанного месяц назад Ираном, необходимо дождаться судебного решения, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
По его словам, с самого начала задержание британского танкера в Персидском заливе никак не было связано с задержанием танкера с иранской нефтью в Гибралтаре.
"Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда", - сказал он во время брифинга.
"Мы ждем решения суда. Если суд примет соответствующее решение, судно будет освобождено", - добавил он.
Ранее постпредство Ирана при ООН распространило документ, в котором рассказало, что танкер был задержан по распоряжению местных судебных органов из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.
Горящий танкер в Оманском заливе
17 августа, 08:00РИА Новости
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
3860121
Обсудить 0
ВеликобританияГибралтарИранВ мире
Рекомендуем
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Тегеран прокомментировал намерение США задержать танкер с иранской нефтью
РИА
Новости
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Лента
новостей
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Города России. Краснодар
Названы самые тихие и шумные города в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Банкноты номиналом 1 доллар США
СМИ назвали крупнейших должников России
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Депутат Госдумы призвал Украину снять продуктовую блокаду полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
Лента новостейМолния