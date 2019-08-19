В Иране назвали условие для освобождения британского танкера

ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Для освобождения британского танкера Stena Impero, задержанного месяц назад Ираном, необходимо дождаться судебного решения, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

По его словам, с самого начала задержание британского танкера в Персидском заливе никак не было связано с задержанием танкера с иранской нефтью в Гибралтаре.

"Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда", - сказал он во время брифинга.

"Мы ждем решения суда. Если суд примет соответствующее решение, судно будет освобождено", - добавил он.

Ранее постпредство Ирана при ООН распространило документ, в котором рассказало, что танкер был задержан по распоряжению местных судебных органов из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.