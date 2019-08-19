В Иране назвали условие для освобождения британского танкера

ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Для освобождения британского танкера Stena Impero, задержанного месяц назад Ираном, необходимо дождаться судебного решения, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
По его словам, с самого начала задержание британского танкера в Персидском заливе никак не было связано с задержанием танкера с иранской нефтью в Гибралтаре.
"Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда", - сказал он во время брифинга.
"Мы ждем решения суда. Если суд примет соответствующее решение, судно будет освобождено", - добавил он.
Ранее постпредство Ирана при ООН распространило документ, в котором рассказало, что танкер был задержан по распоряжению местных судебных органов из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.