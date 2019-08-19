Гидрографы Северного флота хотят найти острова, которые заметили из космоса

Гидрографическое судно "Сенеж" во время прибытия в поселок Мишуково Мурманской области. Архивное фото

Гидрографическое судно "Сенеж" во время прибытия в поселок Мишуково Мурманской области

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Гидрографы Северного флота отправились в район Новой Земли, чтобы подтвердить появление новых островов, которые были замечены из космоса, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

"Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса, займутся гидрографы Северного флота, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне "Алтай" и гидрографическом судне "Горизонт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что им предстоит подтвердить появление новых островов и "других объектов", которые, предположительно, вышли из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.

В пресс-службе напомнили, что комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа стартовала Североморска 15 августа и должна продлиться до конца сентября. Её участники, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера (экспедиция 1874 года), Фредерика Джексона (экспедиция 1897 года), а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.