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РИА Новости

Гидрографы Северного флота хотят найти острова, которые заметили из космоса

09:27 19.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко / Перейти в фотобанкГидрографическое судно "Сенеж" во время прибытия в поселок Мишуково Мурманской области
Гидрографическое судно Сенеж во время прибытия в поселок Мишуково Мурманской области
© РИА Новости / Екатерина Ильяшенко
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Гидрографическое судно "Сенеж" во время прибытия в поселок Мишуково Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Гидрографы Северного флота отправились в район Новой Земли, чтобы подтвердить появление новых островов, которые были замечены из космоса, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
"Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса, займутся гидрографы Северного флота, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне "Алтай" и гидрографическом судне "Горизонт", - говорится в сообщении.
Экспедиция на архипелаг Новая Земля. Архивное фото
13 февраля 2018, 17:23РИА Новости
В архипелаге Новая Земля образовался еще один островОстров появился из-за таяния ледника Вилькицкий-южный. Открыли его школьники из Подмосковья, изучавшие снимки Арктики со спутников "Канопус-В", Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.
Отмечается, что им предстоит подтвердить появление новых островов и "других объектов", которые, предположительно, вышли из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
В пресс-службе напомнили, что комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа стартовала Североморска 15 августа и должна продлиться до конца сентября. Её участники, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера (экспедиция 1874 года), Фредерика Джексона (экспедиция 1897 года), а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.
Также гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где из-за таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен".
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