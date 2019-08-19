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РИА Новости

На Канарах из-за природных пожаров эвакуировали более пяти тысяч человек

09:24 19.08.2019 (обновлено: 09:53 19.08.2019)
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© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании
© Flickr / Elentir
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 5 тысяч человек эвакуированы из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.
Ранее сообщалось об эвакуации порядка 4 тысяч человек.
Как заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, слова которого приводятся в заявлении, остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю". По данным Торреса, площадь возгорания достигла уже 3400 гектаров. Распространение огня привело к закрытию 20 дорог в районах, где бушует огонь. Ситуация осложняется сильным ветром.
Согласно заявлению властей Канарских островов, в ночь на понедельник на тушение пожара было направлено 400 человек, в понедельник утром в работах будут задействованы уже 700 человек. К ним присоединяться 14 единиц авиатехники, включая 4 гидросамолета.
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