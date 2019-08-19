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РИА Новости

В индийской части Кашмира возобновила работу часть учебных заведений

09:24 19.08.2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
© REUTERS / Mukesh Gupta
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - РИА Новости. Власти Индии в понедельник открыли часть школ и все правительственные учреждения в столице союзной территории Джамму и Кашмир Сринагаре, постепенно ослабляя меры безопасности в этом регионе на фоне стабилизации обстановки.
Как сообщил представитель местной администрации Шахид Икбал, в этот день возобновили работу лишь 196 из 900 школ Сринагара. "Мы открыли школы только в тех районах, где была проведена проверка безопасности. Призываем родителей отправлять своих детей туда, где были открыты школы. Безопасность - наша ответственность", - заявил Икбал, слова которого приводит телеканал NDTV.
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16 августа, 21:25РИА Новости
Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации в Джамму и Кашмире
По его информации, власти также восстановили работу примерно двух третей стационарных телефонов. Доступ населения к сотовой связи и интернету, как ожидается, будет полностью восстановлен после повторного анализа ситуации в сфере безопасности в регионе.
Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой связи и интернета были введены в индийской части Кашмира две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.
До принятия этого законодательного положения штат Джамму и Кашмир имел особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.
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