В индийской части Кашмира возобновила работу часть учебных заведений

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - РИА Новости. Власти Индии в понедельник открыли часть школ и все правительственные учреждения в столице союзной территории Джамму и Кашмир Сринагаре, постепенно ослабляя меры безопасности в этом регионе на фоне стабилизации обстановки.

Как сообщил представитель местной администрации Шахид Икбал, в этот день возобновили работу лишь 196 из 900 школ Сринагара. "Мы открыли школы только в тех районах, где была проведена проверка безопасности. Призываем родителей отправлять своих детей туда, где были открыты школы. Безопасность - наша ответственность", - заявил Икбал, слова которого приводит телеканал NDTV

По его информации, власти также восстановили работу примерно двух третей стационарных телефонов. Доступ населения к сотовой связи и интернету, как ожидается, будет полностью восстановлен после повторного анализа ситуации в сфере безопасности в регионе.

Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой связи и интернета были введены в индийской части Кашмира две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.