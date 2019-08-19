Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов на нацпроекты

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ отмечает по-прежнему низкий уровень бюджетных расходов на нацпроекты, говорится в аналитических материалах контрольного ведомства об итогах исполнения федерального бюджета РФ за январь-июнь 2019 года.

По данным аудиторов, расходы на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ за первое полугодие составили всего 32,4% от плана, это на 10,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета.

"На низком уровне (менее 25%) исполнены расходы по четырем нацпроектам и комплексному плану. Не осуществлялись расходы по 9 из 76 федеральных проектов", - отмечает Счетная палата.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, по данным аудиторов, в рамках нацпроектов составили лишь 9,3%, на предоставление межбюджетных трансфертов регионам - 18,5% от плана. Не начато предоставление 60 из 100 предусмотренных законом о бюджете субсидий юридическим лицам, отмечает ведомство.

Всего на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в бюджете на 2019 год заложено 1,715 триллиона рублей, причем принятые летом поправки увеличили эту сумму до 1,723 триллиона рублей.