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РИА Новости

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов на нацпроекты

09:23 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ отмечает по-прежнему низкий уровень бюджетных расходов на нацпроекты, говорится в аналитических материалах контрольного ведомства об итогах исполнения федерального бюджета РФ за январь-июнь 2019 года.
По данным аудиторов, расходы на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ за первое полугодие составили всего 32,4% от плана, это на 10,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета.
"На низком уровне (менее 25%) исполнены расходы по четырем нацпроектам и комплексному плану. Не осуществлялись расходы по 9 из 76 федеральных проектов", - отмечает Счетная палата.
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, по данным аудиторов, в рамках нацпроектов составили лишь 9,3%, на предоставление межбюджетных трансфертов регионам - 18,5% от плана. Не начато предоставление 60 из 100 предусмотренных законом о бюджете субсидий юридическим лицам, отмечает ведомство.
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Всего на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в бюджете на 2019 год заложено 1,715 триллиона рублей, причем принятые летом поправки увеличили эту сумму до 1,723 триллиона рублей.
Счетная палата отмечает, что паспорта национальных проектов и федеральных проектов комплексного плана предусматривают бюджетные ассигнования в текущем году на их реализацию в общем объеме 1,719 триллиона рублей - и они до сих пор не приведены в соответствие с законом о бюджете.
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