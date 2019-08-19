В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Более 200 волонтеров, сотрудников полиции, военнослужащих и местных жителей всю ночь искали пятилетнюю девочку, пропавшую днем в воскресенье в лесу в Нижегородской области, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. СУСК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.

"Девочку пока не нашли. Всю ночь искали, сейчас продолжаем поиски. В них участвует более 200 человек. Ночью были одни, сейчас приехали другие. Есть волонтеры из Владимира и Пензы", - рассказал Шухрин.

По его словам, велики шансы, что девочка жива. "Периодически находят следы ребенка, правда, не понятно - то ли это утренние, то ли вечерние, потому что она два раза могла в лес ходить. Главное, что рядом нет особо опасных объектов. Имеются два озера, но они заболоченные, с камышом, просто так туда упасть сложно", - добавил волонтер.

По информации ГУВД по Нижегородской области, в поисках пропавшего ребенка задействован личный состав отделов полиции восьми районов Нижегородской области.