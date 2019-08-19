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РИА Новости

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

09:22 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Более 200 волонтеров, сотрудников полиции, военнослужащих и местных жителей всю ночь искали пятилетнюю девочку, пропавшую днем в воскресенье в лесу в Нижегородской области, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. СУСК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.
"Девочку пока не нашли. Всю ночь искали, сейчас продолжаем поиски. В них участвует более 200 человек. Ночью были одни, сейчас приехали другие. Есть волонтеры из Владимира и Пензы", - рассказал Шухрин.
По его словам, велики шансы, что девочка жива. "Периодически находят следы ребенка, правда, не понятно - то ли это утренние, то ли вечерние, потому что она два раза могла в лес ходить. Главное, что рядом нет особо опасных объектов. Имеются два озера, но они заболоченные, с камышом, просто так туда упасть сложно", - добавил волонтер.
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По информации ГУВД по Нижегородской области, в поисках пропавшего ребенка задействован личный состав отделов полиции восьми районов Нижегородской области.
Кроме того, ночью к поискам девочки присоединились военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии. "На поиск направлены 50 военнослужащих. Также территорию внимательно изучают взаимодействующие службы, поисковые отряды и добровольцы из числа местных жителей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.
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