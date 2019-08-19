Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские власти вновь хотят ввести полную утилизацию товаров и упаковки, пишет газета " Российские власти вновь хотят ввести полную утилизацию товаров и упаковки, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на соответствующее письмо Минприроды в правительство.

По информации издания, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды.

Как отмечает газета, сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5-35% от реализации или платить экосбор.

В прошлом году за счет него получено лишь 2,2 миллиарда рублей, но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 миллиардов. Из этой суммы наибольший объем средств планируется собрать с утилизации электроники (47 миллиардов рублей), бумажных изделий и картона (22 миллиарда), резины и шин (17,9 миллиарда), стекла (14,4 миллиарда); наименьший - с производителей древесных изделий (0,9 миллиарда).

Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем такая мера повлияет в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы, пишет газета.

Согласно документу, увеличение нормативов утилизации может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25-1,5%. В свою очередь, эксперты говорят, что рост потребительских цен составит 1-2%, отмечает издание.

Идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга, но тогда именно Минприроды выступило против, отмечает газета.