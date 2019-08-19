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РИА Новости

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки, сообщили СМИ

09:19 19.08.2019 (обновлено: 11:41 19.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖестяные банки
Жестяные банки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Жестяные банки. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские власти вновь хотят ввести полную утилизацию товаров и упаковки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо Минприроды в правительство.
По информации издания, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды.
Как отмечает газета, сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5-35% от реализации или платить экосбор.
В прошлом году за счет него получено лишь 2,2 миллиарда рублей, но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 миллиардов. Из этой суммы наибольший объем средств планируется собрать с утилизации электроники (47 миллиардов рублей), бумажных изделий и картона (22 миллиарда), резины и шин (17,9 миллиарда), стекла (14,4 миллиарда); наименьший - с производителей древесных изделий (0,9 миллиарда).
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Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем такая мера повлияет в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы, пишет газета.
Согласно документу, увеличение нормативов утилизации может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25-1,5%. В свою очередь, эксперты говорят, что рост потребительских цен составит 1-2%, отмечает издание.
Идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга, но тогда именно Минприроды выступило против, отмечает газета.
Минпромторг предлагал с 2018-го ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год - бумаги, картона и изделий из них, а также шин и пластмассовых изделий, в 2021-м — компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования.
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