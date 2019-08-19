Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Башкирии и Челябинской области до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам - стабильный, говорится в сообщении агентства.

Решение о повышении рейтингов этих регионов и городов принято вслед за соответствующим повышением рейтинга России 9 августа до "BBB" с "BBB-". "Любое рейтинговое действие по РДЭ России приведет к соответствующему рейтинговому действию по РДЭ данных регионов", - отмечает Fitch.

Агентство напоминает, что следующий пересмотр рейтинга Москвы запланирован на 11 октября, а Санкт-Петербурга - на 18 октября.