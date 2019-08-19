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РИА Новости

Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей

09:17 19.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Башкирии и Челябинской области до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингам - стабильный, говорится в сообщении агентства.
Решение о повышении рейтингов этих регионов и городов принято вслед за соответствующим повышением рейтинга России 9 августа до "BBB" с "BBB-". "Любое рейтинговое действие по РДЭ России приведет к соответствующему рейтинговому действию по РДЭ данных регионов", - отмечает Fitch.
Fitch
9 августа, 23:25РИА Новости
Fitch повысило рейтинг России
Агентство напоминает, что следующий пересмотр рейтинга Москвы запланирован на 11 октября, а Санкт-Петербурга - на 18 октября.
Кроме того, агентство подтвердило РДЭ Липецкой области в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+", улучшив прогноз по нему до позитивного со стабильного. "Данный пересмотр отражает продолжающиеся достижения в области бюджетной дисциплины и стабильного разумного подхода к управлению долгом и ликвидностью", - пишет агентство.
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