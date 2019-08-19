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РИА Новости

Тегеран прокомментировал намерение США задержать танкер с иранской нефтью

09:13 19.08.2019
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© REUTERS / Jon NazcaНефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
© REUTERS / Jon Nazca
ТЕГЕРАН, 19 авг – РИА Новости. Попытка США задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya (бывший Grace 1), покинувший Гибрлтар, будет иметь тяжелые последствия, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Если они предпримут такой шаг, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран также через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предупредили американские власти о том, что это будет иметь тяжелые последствия", - добавил он, отвечая на вопрос о возможном задержании танкера со стороны США.
По его словам, запрос американских властей к Гибралтару задержать судно также является незаконным.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
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В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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