Тегеран прокомментировал намерение США задержать танкер с иранской нефтью

"Если они предпримут такой шаг, это будет угрозой безопасности судоходства в международных водах. Иран также через имеющиеся официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предупредили американские власти о том, что это будет иметь тяжелые последствия", - добавил он, отвечая на вопрос о возможном задержании танкера со стороны США.