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РИА Новости

Эксперт назвал возможные темы переговоров президентов России и Финляндии

09:10 19.08.2019 (обновлено: 09:16 19.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в прилегающих к Финляндии регионах России, статус Арктики, а также сохранение ядерной сделки с Ираном могут быть одними из тем переговоров президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё, считает финский политолог Йохан Бекман.
Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза.
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Ушаков назвал темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
"Финляндия в ходе переговоров с Владимиром Путиным сосредоточит внимание на окружающей среде и проблемах с отходами в России, ситуации с полигоном токсичных отходов "Красный Бор" и, вероятно, предложит свои ноу-хау и возможности в области чистых технологий", - считает Бекман.
Ранее Минприроды РФ сообщало, что полигон химических отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом будет ликвидирован к 2024 году.
Эксперт считает, что самым важным региональным вопросом станет Арктика.
"Ситуация в Арктике может стать самой важной проблемой в дискуссиях по региональным вопросам, поскольку Арктика все больше становится ареной для конкуренции между сверхдержавами. Для Финляндии проблема состоит в том, что в Арктике много участников, но правила игры неясны, что увеличивает риск возникновения конфликтов в соседних с Финляндией районах. На встрече с Путиным в интересах Финляндии подчеркнуть, что Арктика останется регионом, свободным от военного присутствия", - уверен Бекман.
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Главы МИД Финляндии и Дании планируют обсудить отношения с Россией
Также дискуссия президентов может затронуть ситуацию в Персидском заливе, учитывая, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 19 августа посетит Финляндию, где встретится, в том числе и с Ниинистё.
"Будут дискуссии об Иране и Персидском заливе, где Финляндия подчеркивает важность ослабления напряженности и избежание эскалации. Финляндия также считает важным попытаться сохранить соглашение о ядерной программе Ирана. Финляндия уже выразила свою поддержку специальному механизму платежей Instex, созданному Францией, Германией и Великобританией, чтобы разрешить торговлю с Ираном, и Финляндия также в настоящее время рассматривает возможность присоединения к Instex, что также представляет интерес для России", - уверен Бекман.
США вышли из сделки по иранской ядерной программе и возобновили действие санкций против Тегерана. Европейские участники сделки заявили о намерении ее сохранить, был создан механизм платежей Instex в обход американских санкций.
Эксперт отметил крайне раннее анонсирование визита Ниинистё в Киев, который состоится 12-13 сентября. Канцелярия финского главы сообщила о данном визите 16 августа. "Возможно, это был некий сигнал, и тема Украины будет звучать между президентами", - отметил политолог.
Бекман считает, что, невзирая на ограниченные возможности влияния Финляндии на своего большого соседа, данная встреча будет полезна для обеих сторон, а Финляндии всегда важно знать, что думает лидер России.
"Острых двусторонних проблем, которые могут звучать на встрече, нет", - заключает Бекман.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссия
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