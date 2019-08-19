Эксперт назвал возможные темы переговоров президентов России и Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Экологическая ситуация в прилегающих к Финляндии регионах России, статус Арктики, а также сохранение ядерной сделки с Ираном могут быть одними из тем переговоров президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё, считает финский политолог Йохан Бекман.

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России в ходе визита в Финляндию, который состоится 21 августа, планирует обсудить отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза.

"Финляндия в ходе переговоров с Владимиром Путиным сосредоточит внимание на окружающей среде и проблемах с отходами в России, ситуации с полигоном токсичных отходов "Красный Бор" и, вероятно, предложит свои ноу-хау и возможности в области чистых технологий", - считает Бекман.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что полигон химических отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом будет ликвидирован к 2024 году.

Эксперт считает, что самым важным региональным вопросом станет Арктика.

"Ситуация в Арктике может стать самой важной проблемой в дискуссиях по региональным вопросам, поскольку Арктика все больше становится ареной для конкуренции между сверхдержавами. Для Финляндии проблема состоит в том, что в Арктике много участников, но правила игры неясны, что увеличивает риск возникновения конфликтов в соседних с Финляндией районах. На встрече с Путиным в интересах Финляндии подчеркнуть, что Арктика останется регионом, свободным от военного присутствия", - уверен Бекман.

Также дискуссия президентов может затронуть ситуацию в Персидском заливе, учитывая, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 19 августа посетит Финляндию, где встретится, в том числе и с Ниинистё.

"Будут дискуссии об Иране и Персидском заливе, где Финляндия подчеркивает важность ослабления напряженности и избежание эскалации. Финляндия также считает важным попытаться сохранить соглашение о ядерной программе Ирана. Финляндия уже выразила свою поддержку специальному механизму платежей Instex, созданному Францией, Германией и Великобританией, чтобы разрешить торговлю с Ираном, и Финляндия также в настоящее время рассматривает возможность присоединения к Instex, что также представляет интерес для России", - уверен Бекман.

США вышли из сделки по иранской ядерной программе и возобновили действие санкций против Тегерана. Европейские участники сделки заявили о намерении ее сохранить, был создан механизм платежей Instex в обход американских санкций.

Эксперт отметил крайне раннее анонсирование визита Ниинистё в Киев, который состоится 12-13 сентября. Канцелярия финского главы сообщила о данном визите 16 августа. "Возможно, это был некий сигнал, и тема Украины будет звучать между президентами", - отметил политолог.

Бекман считает, что, невзирая на ограниченные возможности влияния Финляндии на своего большого соседа, данная встреча будет полезна для обеих сторон, а Финляндии всегда важно знать, что думает лидер России.