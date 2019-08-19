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РИА Новости

Спецэкспертиза выявит причину ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

09:07 19.08.2019
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© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Карасукском районе Новосибирской области
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Полиция начала доследственную проверку по факту аварии ДТП с микроавтобусом в Карасукском районе Новосибирской области, где один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления областного главка МВД.
Ранее ГО и ЧС по области сообщило, что в аварии ночью в воскресенье пострадали девять человек, один из которых погиб. В региональном управлении МВД рассказали, что микроавтобус Honda двигался из Новосибирска в сторону Карасукского района и слетел в кювет.
ДТП в Карасукском районе Новосибирской области
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В Новосибирской области в ДТП с микроавтобусом погиб один человек
"Среди пострадавших только взрослые. В настоящее время по данному факту межмуниципальным отделом МВД "Карасукский" начата доследственная проверка, в рамках которой назначено проведение автотехнической экспертизы. Данная экспертиза позволит установить причину аварии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. В пресс-службе уточнили, что водитель микроавтобуса был трезв.
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