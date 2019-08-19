После ЧП с Boeing на Азорских островах в Нью-Йорк вылетел запасной борт

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Авиакомпания Delta Air Lines в связи с жесткой посадкой самолета из Нью-Йорка на Азорских островах отправила в обратный рейс запасной борт, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее сегодня сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии. Отмечается, что самолет авиакомпании Delta Air Lines получил повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада. Лайнер прибыл на португальскую территорию в Атлантическом океане из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
"Все пассажиры рейса 414 из Нью-Йорка в Понта Делгаду были высажены в обычном режиме. Компания исследует повреждения самолета, который выполнял этот рейс. Для выполнения обратного рейса 415 в Нью-Йорк он был заменен запасным бортом. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось", - сообщили в Delta Air Lines.