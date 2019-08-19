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РИА Новости

Нефть дорожает на данных об атаке дронов на саудовское месторождение

08:38 19.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкБуровая установка на месте бурения нефтяной скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Буровая установка на месте бурения нефтяной скважины Центрально-Ольгинская-1
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,09%, до 59,28 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,97%, до 55,34 доллара за баррель.
Нефтяной станок-качалка
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В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.
Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Блумберг, полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает "поддержать рынок нефти".
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Цены на нефтьСаудовская АравияЭкономика
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