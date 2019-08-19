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РИА Новости

Жителей низинных районов Нью-Дели эвакуируют из-за угрозы затопления

08:31 19.08.2019
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© AP Photo / Anupam NathНаводнение в Индии
Наводнение в Индии
© AP Photo / Anupam Nath
Наводнение в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг - РИА Новости. Власти индийской столицы распорядились провести полную эвакуацию жителей низинных районов, распложенных вблизи протекающей через город реки Ямуна, в связи с угрозой затопления.
"Многие люди живут, работают и передвигаются в подтопленных низинах вблизи реки Ямуна, что опасно с учетом паводков. Поэтому, мы поручаем компетентным органам провести полную эвакуацию жителей расположенных в низинах районов Восточного округа при поддержке полиции и сил гражданской обороны к 09.00 понедельника (06.30 мск), разместив их в лагерях временного проживания или других подходящих местах", - говорится в распоряжении администрации Восточного округа Нью-Дели.
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За последние недели грозовые ливни спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках во многих районах Индии, в том числе в столице. По информации телеканала NDTV, за последние сутки в трех северных штатах: Химачал-Прадеше, Уттаракханде и Пенджабе - жертвами стихии стали почти 30 человек, еще 22 пропали без вести. Не лучше ситуация обстоит и на юге Индии - за прошедшие две недели в одном только затронутом паводком штате Керала от ливней и вызванных ими наводнений погибли более 120 человек.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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