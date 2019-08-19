Лондон и Оттава расплачиваются за веру в Вашингтон

Верховный суд британской колонии Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1, а по другую сторону Атлантического океана Дональд Трамп пообщался по телефону с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Обе новости являются частью одного процесса.

Стоит напомнить, что танкер был задержан властями заморской территории Британии полтора месяца назад в связи с подозрениями в поставках нефти в Сирию вопреки санкциям США. Ответной реакции долго ждать не пришлось. Быстро стало понятно, что, если ситуация благополучно не разрешится, Иран не даст спокойной жизни британским кораблям в стратегическом для нефтегазового рынка Ормузском проливе, северное побережье которого принадлежит Тегерану. В частности, в середине июля иранцы задержали нефтетанкер Stena Impero, а на днях появилось видео, на котором скоростные катера "Корпуса стражей исламской революции" бодро гоняют британский эсминец.

Правда, эпопея с Grace 1 далека от завершения. Американцы, первоначально делавшие вид, что не имеют никакого касательства к этой истории, после освобождения судна сами шустро выдали ордер на его арест. Правительство Гибралтара отклонило просьбу Вашингтона продлить задержание танкера, но вряд ли это остановит Штаты от дальнейших попыток достать его.

Что касается телефонного разговора Трампа и Трюдо, то среди тем, поднятых двумя лидерами, особо было выделено "неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан".

Как и в случае британо-иранских разборок, проблема у Оттавы возникла в результате ответа Пекина — на задержание Канадой по запросу США финансового директора корпорации Huawei Мэн Ванчжоу в конце прошлого года, что, собственно, и стало стартом войны Вашингтона с китайским IT-гигантом.

В то же время с Huawei Штаты борются куда менее бескомпромиссно, нежели с Тегераном. Инсайдеры утверждают, что в ближайшие дни в очередной раз будет продлена на 90 дней "временная генеральная лицензия", которая позволяет корпорации закупать оборудование у американских предприятий. Но канадцам от этого, разумеется, не легче.

И Канада, и Британия в этих историях столкнулись с издержками статуса младшего партнера теряющей свои позиции глобальной сверхдержавы.

Когда в России обсуждают Pax Americana, часто акцентируют внимание на том (и недоумевают по данному поводу), сколь многие государства готовы легко отказаться от существенной части собственного суверенитета.

Однако в реальности ситуация сложнее. Зачастую зависимость несет свои выгоды и возможности для того, кто находится в вассальном положении, и чем мощнее и влиятельнее страна, тем больше "плюшек" она может себе при этом выторговать. То, что обычно называют "Западом", помимо собственно США, включает в себя наиболее привилегированных их партнеров, а Канада и Великобритания, разумеется, входят в их число.

Это Латвия по свистку из Вашингтона была обязана разнести по кирпичику собственную банковскую систему, без спроса слишком глубоко влезшую в отмывочный бизнес для "взрослых", — да еще держать при этом улыбку, мол, мы осознали всю глубину своей неправоты и сейчас все быстренько исправим. У Лондона, Берлина или той же Оттавы в отношениях со Штатами всегда были куда шире возможности для отстаивания и продвижения собственных интересов.

Активная поддержка американской внешней политики довольно долго обеспечивала прочим западным странам существенные профиты, вплоть до буквального финансового. При этом издержки такого положения были относительно невелики, даже когда приходилось таскать каштаны из огня для Белого дома. Просто потому, что у оппонентов Запада в большинстве случаев физически не было возможности нанести хоть сколько-нибудь серьезный ущерб ответными действиями. И неважно, шла ли речь об Иране, Югославии или Ливии.

Но именно это обстоятельство на глазах радикально меняется.

В 2014 году США инициировали полномасштабную антироссийскую кампанию, и всем здравомыслящим людям было очевидно, что наша страна обречена. Но Россия мало того, что устояла, так еще и умудрилась своими ответными действиями, например продуктовым эмбарго, сделать очень больно некоторым партнерам. Этого оказалось достаточно, чтобы нерушимый в своем единстве западный фронт против Москвы посыпался, стал разрушаться изнутри, а теперь от него и вовсе остались ошметки.

Российский пример оказался заразительным, и постепенно выяснилось, что попытки надавить на попавшие по той или иной причине в черный список страны могут обернуться неприятностями для самих "давильщиков". Причем ждать защиты и поддержки от США, по воле которых их партнеры зачастую и ввязываются в авантюры, не приходится.

Ничего удивительного, что в сочетании с прочими изменениями это повлекло заметное дистанцирование многих западных столиц от Вашингтона и регулярное уклонение от его зажигательных инициатив. Собственно, отказ большей части европейских стран, включая Германию и Францию, участвовать в новом витке антииранской кампании служит тому наглядным примером.

Забавно, но, в отличие от континентальной Европы, Великобритании уроки последних лет впрок не пошли. Как следствие, Лондон со всего размаха вляпался в историю с Grace 1. Однако надо признать, что, когда до британских властей дошло, насколько неудачно все получилось, они быстренько отыграли назад, потеряв очередные репутационные очки, но все-таки спихнув проблему на плечи Вашингтона.

У Канады такой возможности нет. Из-за США они на ровном месте испортили отношения с Китаем, причем без шанса как-то самим исправить ситуацию. А она плоха не столько сама по себе, сколько пониманием, что проблемы для Оттавы могут усугубиться. Китайцы же слишком важные партнеры, чтобы можно было отмахнуться от подобной угрозы.

Так что за дипломатической формулировкой о теме телефонного разговора канадского и американского лидеров явственно видна просьба-требование Трюдо к Трампу помочь освободить задержанных и вообще как-то разрулить ситуацию, в которую Канада влетела по милости Штатов.

Вот только захочет ли Белый дом что-то сделать — да и сможет ли — большой вопрос.