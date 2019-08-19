Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Донецкий железнодорожный вокзал, который прекратил работу почти сразу после начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в понедельник впервые за последние пять лет начал отправлять пригородные поезда, пока всего в двух направлениях, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе "Донецкой железной дороги" сообщили, что с 19 августа с вокзала Донецка начнут движение поезда в пригород – в Еленовку и Мандрыкино.
"Последний поезд со станции "Донецк" как раз в направлении Еленовки уезжал 5 лет тому назад. После этого движение пассажирских поездов и пригородных с вокзала не осуществлялось. Мы давно пробовали этот вопрос (запуска пригородных поездов – ред.) согласовать, у нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена. Были вопросы по согласованию именно безопасности. На данный момент все вопросы согласованы, и благодаря этому сегодня мы отправляем первый пригородный поезд", - сказал журналистам руководитель "Донецкой железной дороги Владимир Кабаций.
Первый поезд отправился с донецкого железнодорожного вокзала в подконтрольную ДНР Еленовку в 7.50. Его пассажирами стали несколько десятков человек. По мнению железнодорожников, пассажиропоток со временем увеличится. Что касается увеличения количества направлений, по которым будут ходить поезда, то оно пока не планируется.
Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта в Донбассе считался одним из самых современных на Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 миллионов долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тысяч пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана. В начале конфликта он подвергался обстрелам. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда. В самопровозглашенной ДНР заявляли, что полноценную работу вокзал сможет возобновить только после прекращения боевых действий. Пока же пассажирские поезда к границе с Россией и в ЛНР отправляются из подконтрольной республике Ясиноватой.