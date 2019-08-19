Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Донецкий железнодорожный вокзал, который прекратил работу почти сразу после начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в понедельник впервые за последние пять лет начал отправлять пригородные поезда, пока всего в двух направлениях, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе "Донецкой железной дороги" сообщили, что с 19 августа с вокзала Донецка начнут движение поезда в пригород – в Еленовку и Мандрыкино.

"Последний поезд со станции "Донецк" как раз в направлении Еленовки уезжал 5 лет тому назад. После этого движение пассажирских поездов и пригородных с вокзала не осуществлялось. Мы давно пробовали этот вопрос (запуска пригородных поездов – ред.) согласовать, у нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена. Были вопросы по согласованию именно безопасности. На данный момент все вопросы согласованы, и благодаря этому сегодня мы отправляем первый пригородный поезд", - сказал журналистам руководитель "Донецкой железной дороги Владимир Кабаций.

Первый поезд отправился с донецкого железнодорожного вокзала в подконтрольную ДНР Еленовку в 7.50. Его пассажирами стали несколько десятков человек. По мнению железнодорожников, пассажиропоток со временем увеличится. Что касается увеличения количества направлений, по которым будут ходить поезда, то оно пока не планируется.