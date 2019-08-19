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РИА Новости

Донецкий вокзал впервые за пять лет начал отправлять пригородные поезда

08:26 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанкВокзал в Донецке
Вокзал в Донецке
© РИА Новости / Михаил Пархоменко
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Донецкий железнодорожный вокзал, который прекратил работу почти сразу после начала конфликта в Донбассе в 2014 году, в понедельник впервые за последние пять лет начал отправлять пригородные поезда, пока всего в двух направлениях, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе "Донецкой железной дороги" сообщили, что с 19 августа с вокзала Донецка начнут движение поезда в пригород – в Еленовку и Мандрыкино.
"Последний поезд со станции "Донецк" как раз в направлении Еленовки уезжал 5 лет тому назад. После этого движение пассажирских поездов и пригородных с вокзала не осуществлялось. Мы давно пробовали этот вопрос (запуска пригородных поездов – ред.) согласовать, у нас инфраструктура в сторону Еленовки восстановлена. Были вопросы по согласованию именно безопасности. На данный момент все вопросы согласованы, и благодаря этому сегодня мы отправляем первый пригородный поезд", - сказал журналистам руководитель "Донецкой железной дороги Владимир Кабаций.
Первый поезд отправился с донецкого железнодорожного вокзала в подконтрольную ДНР Еленовку в 7.50. Его пассажирами стали несколько десятков человек. По мнению железнодорожников, пассажиропоток со временем увеличится. Что касается увеличения количества направлений, по которым будут ходить поезда, то оно пока не планируется.
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Донецкий железнодорожный вокзал до начала конфликта в Донбассе считался одним из самых современных на Украине. На его реконструкцию к чемпионату Европы по футболу в 2012 году было потрачено более 120 миллионов долларов. Ежесуточно он принимал до 35 тысяч пассажиров и более 60 поездов, в том числе из России и Казахстана. В начале конфликта он подвергался обстрелам. В августе 2014 года из-за боевых действий полностью прекратил принимать и отправлять поезда. В самопровозглашенной ДНР заявляли, что полноценную работу вокзал сможет возобновить только после прекращения боевых действий. Пока же пассажирские поезда к границе с Россией и в ЛНР отправляются из подконтрольной республике Ясиноватой.
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