Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Дождливый циклон теряет свои силы и сегодня обойдется без существенных осадков. В Москве ожидается 21-23 градуса", - сказала Волосюк.