Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Дождливый циклон теряет свои силы и сегодня обойдется без существенных осадков. В Москве ожидается 21-23 градуса", - сказала Волосюк.
Она отметила, что ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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