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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:14 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Дождливый циклон теряет свои силы и сегодня обойдется без существенных осадков. В Москве ожидается 21-23 градуса", - сказала Волосюк.
Она отметила, что ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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