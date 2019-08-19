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РИА Новости

Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека

08:12 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Самарской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 20.00 (19.00 мск) 18 августа на 1049-м километре трассы М-5 "Урал". Водитель за рулем "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Toyota Camry. После удара иномарка врезалась в Renault Sandero.
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"В результате ДТП погибли три человека. Еще четыре человека получили телесные повреждения, в том числе госпитализирована четырехлетняя девочка", - сказал собеседник агентства.
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