Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Самарской области, сообщил в понедельник РИА Новости представитель МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 20.00 (19.00 мск) 18 августа на 1049-м километре трассы М-5 "Урал". Водитель за рулем "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Toyota Camry. После удара иномарка врезалась в Renault Sandero.