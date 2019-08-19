В Роскачестве рассказали, каким должен быть натуральный майонез

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. При выборе майонеза надо оценить условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов, отсутствие которых свидетельствует о том, что это майонезный соус, говорится в сообщении Роскачества.

"В составе первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. Масло, вода, а потом и яичные продукты (например, желтки) занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус", - отмечается в сообщении.

Наиболее натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения, не более двух-трех недель. Чем свежее заправка, тем более насыщенный и нежный у нее вкус и менее резкий запах. Цвет - от белого до желтовато-кремового. Консистенция должна быть однородной и сметанообразной; если жидкая - это не майонез, а майонезный соус, отмечают в Роскачестве.

"Он может содержать только натуральные ингредиенты и добавки: масло растительное (также может включать масло оливковое, арахисовое, кукурузное и прочие, но обязательно дезодорированное и рафинированное), яичный желток или яичный порошок, воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар", - говорится в сообщении.

Майонез должен храниться при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов Цельсия, но не на прямом солнечном свету.