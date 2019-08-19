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РИА Новости

Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура

08:05 19.08.2019
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© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтактеАнтропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
© Фото : страница робота Skybot F-850 во ВКонтакте
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" и роботом "Федор" внутри вывезли и установили на стартовый стол космодрома Байконур, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
"На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена", - написал он.
Старт планируется на 22 августа.
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
12 августа, 22:50РИА Новости
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
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Байконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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