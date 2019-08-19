Ракету с роботом Федором установили на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" и роботом "Федор" внутри вывезли и установили на стартовый стол космодрома Байконур, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
"На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена", - написал он.
На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019
Старт планируется на 22 августа.
12 августа, 22:50РИА НовостиРогозин опубликовал клип о роботе Федоре