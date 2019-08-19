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РИА Новости

В Приморье завели дело о похищениях людей сотрудниками центра реабилитации

07:48 19.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания алко- и наркозависимых в реабилитационном центре "Расцвет" во Владивостоке, освобождены 15 человек, сообщает региональное СУСК.
В конце июля СК сообщил, что в центр социальной реабилитационной помощи "Расцвет" обратился 31-летний мужчина с просьбой помочь ему избавиться от алкогольной зависимости. Через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека". В центре прошли обыски, допрошены постояльцы. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины сообщили об издевательствах над пациентами со стороны персонала.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, установлены факты похищения и незаконного лишения свободы граждан, обращавшихся за помощью в реабилитационный центр "Расцвет", то есть тяжких преступлений, предусмотренных ст. 126 (Похищение человека), ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, по уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет". По данным следствия, он организовал в арендуемом частном доме в пригороде Владивостока реабилитационный центр для алко- и наркозависимых и получал от них или их родственников плату за услуги.
"При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения. В ходе обыска в здании центра сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и освобождены 15 незаконно удерживаемых там лиц", - сообщает СУСК.
Следователи устанавливают других причастных к преступлению и потерпевших.
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