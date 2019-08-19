СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы, сообщает новостной портал Президент США Дональд Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации.

По его данным, Трамп предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Подобные обсуждения Трамп начинал не раз на протяжении последних полутора лет, утверждает портал.

Отмечается, что Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.

Трамп в августе положительно ответил на вопрос репортера, рассматривает ли он возможность блокады Венесуэлы, однако не привел подробностей. По заявлению одного из источников, подобный шаг потребовал бы, вероятно, больше ресурсов, чем может предоставить американский флот. При этом официальные лица в администрации подтвердили порталу, что Трамп не намерен направлять какие-либо наземные силы в регион.

Американский президент глубоко разочарован тем, что венесуэльской оппозиции не удалось свергнуть правительство страны, пишет издание. В начале 2019 года администрация заявила, что будет признавать президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо.