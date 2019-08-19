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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

СМИ: Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы

07:29 19.08.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предлагал советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации.
По его данным, Трамп предлагал разместить корабли американских ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы не допустить доставки товаров в страну. Подобные обсуждения Трамп начинал не раз на протяжении последних полутора лет, утверждает портал.
Отмечается, что Пентагон не воспринял эту идею всерьез, поскольку счел ее непрактичной, юридически несостоятельной и требующей слишком много сил ВМС.
Трамп в августе положительно ответил на вопрос репортера, рассматривает ли он возможность блокады Венесуэлы, однако не привел подробностей. По заявлению одного из источников, подобный шаг потребовал бы, вероятно, больше ресурсов, чем может предоставить американский флот. При этом официальные лица в администрации подтвердили порталу, что Трамп не намерен направлять какие-либо наземные силы в регион.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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