Около 40 населенных пунктов в Хабаровском крае оказались в зоне паводка

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 40 населенных пунктов в Хабаровском крае, в том числе город Хабаровск, оказались в зоне паводка, сообщает краевое правительство в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, семь огородов и около 1,7 тысячи дач на островах. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". Уровень Амура у Хабаровска прогнозировался в 630-680 сантиметров.

По информации краевого правительства, к понедельнику в воде оказались 8 участков автотрасс в Хабаровске. Мэрия организовала откачку воды с улиц. Уровень Амура у Хабаровска к полудню составил 596 сантиметров.

"Гребень паводка смещается у Хабаровска. Ожидается, что максимальная отметка возле Хабаровска не должна превысить 630 сантиметров. Это на 30 сантиметров выше уровня опасных явлений. Затем паводок начнет смещаться вниз по Амуру. От Хабаровска до села Богородское пойма затоплена на 3 метра. Негативное влияние паводков наблюдается еще в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в регионе подтоплено 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Водой залито 1852 дачи, а также 35 проездов в населенных пунктах и между ними.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, в ближайшие сутки уровень Амура у Хабаровска вырастет еще на 5 сантиметров.