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РИА Новости
Культура

Симфоническую сюиту об Алтае покажут в Год театра в российских регионах

06:55 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРепетиция симфонического оркестра
Репетиция симфонического оркестра
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Репетиция симфонического оркестра. Архивное фото
БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Симфоническую сюиту об истории Алтайского края "Алтайский сказ. Полет над временем" представят жителям Кузбасса, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области, гастрольный проект с этим произведением получил грантовую поддержку правительства РФ в Год театра, сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.
По данным ведомства, гастрольный тур пойдет с участием симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, солиста, этнического вокалиста из Улан-Удэ Дашимы Соктоевой, музыканта из Республики Алтай, играющего на народных инструментах, Добрыни Сатина, солистки Юлии Башкатовой из Барнаула и хоровых коллективов из разных городов Сибири. На первый показ сюиты в Кемеровской области в рамках гастролей приглашен ее автор Эдуард Артемьев.
Скрипач, дирижер, художественный руководитель Петербург-Концерта и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер
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"Первым городом, который увидит и услышит сюиту, станет Кемерово - концерт состоится 3 сентября 2019 года в концертном зале Государственной филармонии Кузбасса, далее концерты пройдут в Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Проект помогает формировать положительный образ Сибири, Алтайского края, укрепляет и развивает культурную среду, помогает развивать прямые контакты между творческими коллективами различных регионов", - говорится в сообщении.
Премьера сюиты состоялась в 2012 году, произведение было создано композитором Эдуардом Артемьевым в творческом тандеме со специалистами Государственной филармонии Алтайского края.
Эдуард Артемьев - народный артист РФ, четырехкратный лауреат Государственной премии. Восемнадцать частей сюиты повествуют о главных моментах исторического пути Алтайского края, его уникальной природе и известных людях. Художественный видеоряд построен на основе работ известных алтайских живописцев и графиков. Игра симфонического оркестра дополнена этническими инструментами, электронным звучанием в сопровождении академического хора. Во время сюиты чтецы цитируют произведения алтайских поэтов и писателей.
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