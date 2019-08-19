Симфоническую сюиту об Алтае покажут в Год театра в российских регионах

БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Симфоническую сюиту об истории Алтайского края "Алтайский сказ. Полет над временем" представят жителям Кузбасса, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области, гастрольный проект с этим произведением получил грантовую поддержку правительства РФ в Год театра, сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

По данным ведомства, гастрольный тур пойдет с участием симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, солиста, этнического вокалиста из Улан-Удэ Дашимы Соктоевой, музыканта из Республики Алтай, играющего на народных инструментах, Добрыни Сатина, солистки Юлии Башкатовой из Барнаула и хоровых коллективов из разных городов Сибири. На первый показ сюиты в Кемеровской области в рамках гастролей приглашен ее автор Эдуард Артемьев.

"Первым городом, который увидит и услышит сюиту, станет Кемерово - концерт состоится 3 сентября 2019 года в концертном зале Государственной филармонии Кузбасса, далее концерты пройдут в Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Проект помогает формировать положительный образ Сибири, Алтайского края, укрепляет и развивает культурную среду, помогает развивать прямые контакты между творческими коллективами различных регионов", - говорится в сообщении.

Премьера сюиты состоялась в 2012 году, произведение было создано композитором Эдуардом Артемьевым в творческом тандеме со специалистами Государственной филармонии Алтайского края.