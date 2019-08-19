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РИА Новости

СМИ назвали крупнейших должников России

06:50 19.08.2019
19823
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусские рубли
Белорусские рубли
© Фото : Sputnik
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Белорусские рубли. Архивное фото
В тройку крупнейших должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла, об этом сообщает РБК.
Издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
По данным, которые представил изданию белорусский Минфин, Минск должен более 7,5 миллиарда долларов.
На втором месте – Украина, которая задолжала России около 3,7 миллиарда долларов. В свою очередь, украинские власти признают только долг в 610 миллионов долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
9 августа, 23:46РИА Новости
Россия рассчитывает на повышение рейтинга страны другими агентствами
Основным должником России среди стран, не входящих в постсоветское пространство, РБК называет Венесуэлу, долг которой составляет 3,15 миллиарда долларов и должен быть погашен к 2027 году. Немногим меньше оценивается долг Кубы.
К крупным заемщикам дальнего зарубежья относятся Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.
Государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.
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КипрЙеменКубаВенесуэлаБелоруссияБангладешРоссияИндияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Фи, всего-то, мелочь какая. Нужно срочно всем всем им простить долги, чтобы укрепить дружбу и партнерство.
19 августа, 07:16
9 10
7903010
У нас Вова дальновидный политик.
19 августа, 07:12
Валерий Назаров
720207
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